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В Казань прибудет самый знаменитый кот России

В столице Виктор пробудет со своим хозяином с 11 по 13 марта.

В Казани побывает самый знаменитый кот страны Виктор, которого не пустили в салон самолета сотрудники авиакомпании «Аэрофлот». Дело в том, что у питомца Михаила Галина есть небольшой лишний вес. Однако это не помешает добраться до Татарстана поездом, сообщает портал Kazancat.ru.

По словам хозяина питомца Михаила Галина, он уже давно мечтал посетить столицу республики. Однако, несмотря на приглашения самого председателя госкомитета РТ по туризму, приехать они так и не смогли – кот еще недостаточно похудел для перелетов в салоне самолета. Пока Виктор стабильно держится в весе 8,5 кг.

В Казани же Виктор пробудет со своим хозяином с 11 по 13 марта.

КВ
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