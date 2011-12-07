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В Казани женщина пыталась убить семилетних близнецов

Один из мальчиков погиб, второй находится в больнице.

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшуюся убить своих сыновей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, женщина пыталась убить своих семилетних сыновей-близнецов. 33-летняя женщина ударила ножом мальчиков, после чего пыталась покончить с собой. О случившемся в полицию сообщил ее муж.

Один ребенок погиб, второй находится в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего», «Покушение на убийство двух или более лиц», уточняется в сообщении.

КВ
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