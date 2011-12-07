В Татарстане этой весной установят 84 тыс. пожарных извещателей многодетным семьям

В Татарстане стартовал новый этап установки пожарных извещателей многодетным семьям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По поручению Рустама Минниханова за счет средств республиканского бюджета этой весной будут безвозмездно установлены свыше 84 тысяч пожарных извещателей», — отметили в ведомстве.

Проводить акцию сотрудники МЧС начали уже сегодня, 2 февраля. Первые пожарные изващатели в этом году установили семье с тремя маленькими детьми. Глава семьи поблагодарил пожарных за оказанную помощь и отметил необходимость данных устройств.

«У нас же дети! А в многоквартирном доме что угодно может случиться. Мы сами хотели приобрести пожарные извещатели. Вообще такой прибор нужно всем устанавливать», — сказал он.