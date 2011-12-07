«Волонтеры Победы» проведут в столице акцию «Сад памяти»

В Казани состоится посвящённая погибшим в годы Великой Отечественной войны акция «Сад памяти», во время которой планируется высадить деревья. Проводить акцию будут активисты движения «Волонтеры Победы», сообщает ИА «Татар-информ».

По словам заместителя министра по делам молодежи РТ Анны Захматовой, акция будет проводиться при участии ветеранов во всех муниципалитетах.

Также она отметила, что на протяжении всего прошлого года активисты движения «Волонтеры Победы» в Татарстане оказали помощь 1076 ветеранам Великой Отечественной войны.