На Берлин: сколько уроженцев Казани стали участниками битвы за столицу Германии?

Как доказывают рассекреченные документы, если бы наши деды и прадеды не взяли 1 мая Рейхстаг, им пришлось бы воевать уже не только с гитлеровским фашизмом, но и с англо-американскими войсками. Тогда ужасы Хиросимы и Нагасаки первыми познали бы советские города.

Тысячи уроженцев Казани были участниками битвы за Берлин. Они сражались на Зееловских высотах, форсировали реки Одер и Шпрее, штурмовали хорошо укрепленные позиции в пригородах и на улицах самой столицы Германии.

Среди первых, кто устремился на штурм предместий Берлина, были подразделения сформированной в Казани 146-й стрелковой дивизии. Они овладели пригородами Вильгельмсберг, Лихтенберг и рядом железнодорожных станций Берлина, заняв около 100 жилых кварталов.

В этих боях отличились казанцы Н.В. Кирсанов, И.А. Андронов и Е.И. Казаков.

Взяв штурмом Рейхстаг, воины-победители оставляли надписи на его стенах. Военный журналист Шараф Мударрис в своей корреспонденции «Стена рейхстага» перечислил такие надписи: «Майор Хамидуллин, майор Малышкин. Казань», «Вагапов - Казань», «Халиков - Казань», «Магуба Сыртланова - летчица». Здесь расписалась и старший врач Р.Ш. Насырова из Казани: «Казанская татарка приехала сюда с боями с Волги». «Мы из тех, кто насмерть стоял у Сталинграда и штурмовал логово фашизма - Берлин, Малкин П.И., 1918 г. р., из Татарии», - подписался полный кавалер орденов Славы Петр Малкин.

8 мая в берлине погиб Герой Советского Союза, уроженец с. Малые Кирмени Мамадышского района Гафият Ярмухаметович Нигматуллин.

На улицах Берлина 8 мая погиб Герой Советского Союза, уроженец с. Малые Кирмени Мамадышского района Гафият Ярмухаметович Нигматуллин.

Последний из погибших в Берлинской операции — казанец Юрий Александрович Золин, 1925 г. рождения, лейтенант, командир роты 1109 стрелкового полка 330 стрелковой дивизии (погиб 24 мая в г. Фридрихов).

О подвиге наших земляков рассказывают рассекреченные только в XXI веке наградные документы. Процитируем лишь несколько из них.

Награждены посмертно орденом Отечественной войны:

Погибли на подступах к Берлину:

АЛЕКСЕЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, г.р. 1920, мордвин, моб. Молотовским РВК г.Казани, фельдшер 172 гв. минометного полка, кавалер ордена Красной Звезды. В мае 1945 г. в бою у п.Дрейштеттин вынес с поля боя 19 солдат и оказал им первую медпомощь. Во время контратаки гитлеровцев погиб, спасая раненого офицера.

БРОДНЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, г.р. 1920, урож. д.Новоселки Высокогорского района, мобилизован Высокогорским РВК 5 сентября 1940 г. Был дважды ранен. Сапер 13 гвардейской танковой бригады. 16 апреля 1945 г. при форсировании реки Нейсе у г.Коттбуса отыскал танковый брод и разминировал подходы к нему. Сопровождая танки, погиб.

ДЕМИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, г.р. 1905, урож. с.Лесные Моркваши, моб. Верхнеуслонским РВК, старший телефонист 856 артиллерийского полка 313 стрелковой дивизии, погиб 3 мая 1945 г. при форсировании пролива Дивенов, в районе п.Раббертов.

НАЗАРОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, г.р. 1915, урож. Мордовии, моб. Юдинским РВК 13 февраля 1942 г., наводчик 2980 самоходного артдивизиона 323 стрелковой дивизии. 20 апреля 1945 г. в бою за опорный пункт Лихтенберг, который прикрывал автомагистраль на Берлин, экипаж Назарова под прицельным огнем врага прокладывал путь пехоте. Когда их самоходная установка СУ была подожжена фашистами, продолжали движение и уничтожили орудие. Ефрейтор Назаров погиб.

ТАРАСОВ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, г.р. 1925, урож. г.Казань, моб. Дзержинским РВК г.Казани 29 апреля 1944 г., комсомолец, ст. сержант, снайпер 986 стрелкового полка, 230 стрелковой дивизии. Кавалер ордена Славы 3 степени. 14 апреля 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на западном берегу реки Одер у отметки 7,1 в районе г.Бервальде, м.Карлебизе (Целлин) одним из первых ворвался в траншею врага и из своей винтовки уничтожил до 10 гитлеровцев. Сам погиб от осколка снаряда.

Погибли в Берлине:

АХМЕТГАЛИЕВ АГЛИГУЛЛА ШАГИВАЛИЕВИЧ, г.р. 1924, урож. д.Казаклар Высокогорского района, моб. Кировским РВК г.Казани, мл. сержант, разведчик-наблюдатель 280 артиллерийского полка, 146 стрелковой дивизии. 22 апреля 1945 г. одним из первых ворвался в Берлин, уничтожил 15 немцев и троих взял в плен. С 22 по 26 апреля в уличных боях выявил 6 зенитных установок, 12 пулеметов и 20 снайперов гитлеровцев. 29 апреля погиб на ж/д ст.Лансбергер.

ЗУБРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ САВВИЧ, г.р. 1902, урож. г.Казань, украинец, моб. Ленинским РВК г.Казани 26 августа 1941 г., ст. сержант, шофер 134 минометного полка, 5 артиллерийской дивизии. 2 мая 1945 г. на окраине Берлина в п.Панков к штабу полка прорвались гитлеровцы. Василий уничтожил семерых гранатой, но в короткой стычке погиб.

КУТЛИН МУРТАЗА ХУЗИАХМЕТОВИЧ, г.р. 1903, г.Казань, татарин, моб. Сталинским РВК г.Казани 27 июня 1941 г., капитан, командир батареи 1826 самоходного артиллерийского полка 49 армии. 22 апреля 1945 г. при форсировании реки Одер первым переправился на западный берег, огнем своей артиллерийской установки уничтожил 7 пулеметных и две минометные точки врага, до 30 солдат и офицеров. Погиб на захваченном плацдарме.

Звание Героя Советского Союза за штурм Берлина получили артиллерист Габдулла Гарифуллин из д. Янгулово Балтасинского района и командир 22-й гвардейской мотострелковой бригады, работник Старотимошкинской суконной фабрики Аксубаевского района Хамза Богданов.

22 апреля первым ворвался на улицы Берлина на танке Гарипша Шахиморданов, уроженец Арского района, капитан, командир танковой роты 219 танковой бригады. Он был представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Так же представлен к званию Героя 19-летний Виктор Григорьевич Карбулов из Тетюшского района, водрузивший красный флаг над высотой в пригороде Берлина. Награжден орденом Отечественной войны.

За участие в штурме Берлина были представлены к званию Героя Советского Союза 39 уроженцев Татарии. 36 из них вернулись домой лишь с орденами.

Активистам ассоциации «Клуб Воинской Славы» удалось установить места гибели пока более 1400 уроженцев Татарии, погибших в ходе Берлинской операции в апреле 1945 г. Из них 276 погибли на улицах Берлина. В том числе 45 казанцев. Их имена перечислены в электронной базе данных в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле и на сайте Татфронту.ру. Хотелось бы надеяться, что электронная Книга Памяти будет, наконец, обновлена за 10 лет и в Парке Победы Казани.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ