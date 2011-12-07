Рустам Минниханов о снятии антиковидных мер: «Успокоения не должно быть!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пока снижения коронавирусной заболеваемости в республике не будет, речи о послаблении ограничений быть не может.

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ он подчеркнул, что «никакого расслабления» в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения COVID-19 не должно быть.

«Поступают молодые люди в стационары, которые переносят заболевание в достаточно тяжелой форме. Успокоения не должно быть!», - заявил Минниханов, добавив о необходимости беречь себя и своих близких.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Рустам Минниханов дал распоряжение усиление темпов вакцинации жителей республики от коронавируса для формирования коллективного иммунитета. Тогда он выразил мнение, что в день нужно вакцинировать по десять тысяч татарстанцев.