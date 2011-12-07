Авиаперелеты из Татарстана в другие российские регионы возобновятся

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил о том, что авиаперелеты из Татарстана в другие российские регионы скоро снова станут возможны. Рассмотреть билеты уже можно в Крым, Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Татарстанцам Иванов предложил «посмотреть на нетрадиционные места», в которых те еще не были. Поэтому он обратил внимание на республиканскую авиакомпанию «ЮВТ Аэро», которая осуществляет перелеты по маршрутам межрегиональных рейсов в Омск, Горно-Алтайск, Ярославль, Екатеринбург, Новокузнецк, Самару, Пермь, Волгоград, Барнаул, Нижний Новгород и другие.

Это, по мнению председателя, поможет попутешествовать по России бюджетно, поскольку зарубежные направления либо еще долго будут закрыты, либо по ним будут серьезные ограничения.