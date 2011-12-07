Герои нового времени: истории детей, которые спасли и наполнили смыслом жизни других

Спасти от преступников

Радмиру Галимову было всего 7 лет. Вечером 28 июня 2020 года он гулял на детской площадке вместе с подругой. В этот вечер незнакомый мужчина подошёл и подсел к ним на качели. Дети забеспокоились и попытались уйти с площадки, однако незнакомец погнался за малышами. Догнал он их на углу дома, в котором живут дети, и схватил девочку.

«Я напрыгнул на него и стал его колотить и кричать, чтобы он отстал от моей подруги. Я продолжал кричать и атаковать его, пинал ногами и бил кулаками», — рассказывает Радмир.

Мальчик побежал за помощью — первым, кто откликнулся был сосед. Он тоже бросился защищать девочку, а следом прибежала её мама. Все вместе они смогли справиться с преступником и передали его полицейским.

Данила Маслов из посёлка Джалиль в схватку с преступников вступил сам. 18-летний парень смог защитить несовершеннолетнюю девочку от нападения мужчины.

Огнеборцы по зову души

Иван Павлинов в 15 лет спас братьев из пожара. 19 ноября 2020 года в частном доме многодетной семьи Павлиновых в пселе Большие Полянки случился пожар. Огонь стремительно охватил деревянное строение, перекинувшись на пристроенный сарай. В этот момент в доме спали четверо несовершеннолетних детей.

Иван проснулся от назойливого сигнала пожарной сигнализации. Парень смог добраться до спящих братьев и разбудил их. Но выход из дома был уже отрезан дымом и огнём. Иван разбил окно и аккуратно, одного за другим стал спускать детей на улицу. Последним выбрался сам.

Фларид Садриев также в свои 15 лет спас мужчину из горящего дома. Заметив, что с их домом здание охватил огонь, Фларид с отчимом бросились к горящему дому, вызывая на ходу спасательные службы.

В доме полыхал телевизор, а хозяин, отравившись угарным газом, уже лежал без сознания. Фларид вытащил мужчину на улицу, где ему была оказана помощь. Дом был потушен пожарными.

14-летний Данила Никитин тоже помог пожарным тушить дом в посёлке Аксубаево. Он таскал вёдра с водой, подсадил одного из огнеборцев на крышу, чтобы тому было удобнее поливать пламя из шланга.

2 мая 2020 года студенты из Волжска Кирилл Кузнецов и Виген Мирзоян, а также учащийся зелёнодольского лицея Адель Нуруллин, проходя мимо, заметили пожар в районной больнице.

В одной из палат хирургического корпуса произошло возгорание. Она находилась на первом этаже, и было видно, как разрастается пламя. Друзья, не раздумывая, бросились на помощь, в которой так нуждался медицинский персонал, спасающий пациентов. Они вывели на улицу шесть пациентов, оказали помощь ещё нескольким.

Жить полной жизнью, несмотря на недуг

Амиру Гумерову 15 лет, в 7 лет он полностью потерял зрение. Однако он не сдался и сейчас принимает активное участие в жизни школы и общества, избран президентом школьного самоуправления.

У него есть и другие увлечения. Юноша занимается плаванием, играет на баяне, кларнете, фортепиано, сочиняет музыку. С помощью специальной программы, помогающей незрячим пользоваться компьютером, осваивает программирование. Летом 2019 года Амир участвовал в образовательной программе Парка науки «Сириус» «Программирование на Python».

В 2020 году Амир вошёл в тройку призёров международного конкурса «Европейское брайлевское эссе», занял второе место в юниорской категории. Для творческого состязания юноша подготовил эссе «Брайль и музыка».

Амир регулярно участвует в республиканском Открытом фестивале-конкурсе «Слушая сердцем»; дважды становился лауреатом I степени в номинации «Фортепиано» — в 2018 и 2019 годах. Талантливый школьник ежегодно участвует в Международном юношеском конкурсе классической музыки Sforzando.

Невероятно, но при всех своих увлечениях юноша неоднократно побеждал во Всероссийской спартакиаде слепых по плаванию в Санкт-Петербурге, а также в первенстве Республики Татарстан по плаванию среди инвалидов. В декабре 2021 года на первенстве России Амир занял первое место на двух дистанциях.

Проект для незрячих

Алексею 17 лет. Несмотря на своё серьёзное заболевание и инвалидность, он изобретает, успешно занимается спортом и общественной деятельностью.

Алексей награждён дипломами в компетенции «Адаптивная физическая культура» на республиканском чемпионате и дипломами научно-технических конкурсов — на всероссийских. Ежегодно с 2017 года Алексей принимает участие в мероприятиях родного Нижнекамска, посвящённых Дню диабета для детей, является активным участником общественного движения «ВелоНижнекамск».

Молодой человек придумал проект «Животные жарких стран» для детей с различными нарушениями зрения. Он помогает таким детям социализироваться и расширять их знания об окружающем мире. Выглядит проект как макет из 10 фигурок, созданных с помощью специализированной программы с 3D-моделированием.

«На каждой фигурке нанесено название животного с помощью шрифта Брайля, предназначенного для незрячих людей. (шрифт Брайля представляет собой рельефные точки, с помощью которых могут читать те, кто не видит, — прим. Ред.). Макет оснащён звуковым рассказом о конкретном животном», — рассказал Алексей.

Макет выполнен из экологически безопасных материалов. Алексей сделал его очень ярким, что очень важно для ребят, которые могут улавливать световые пятна и распознавать объекты.