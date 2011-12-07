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ИТ-специалистов РТ приглашают на вебинар «ИТС как инструмент цифровой мобильности»

Вебинар пройдет 4 июня в преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2021.

ИТ-специалистов Татарстана приглашают на вебинар «ИТС как инструмент цифровой мобильности». Вебинар пройдет 4 июня в преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2021.

Целью открытой лекции является знакомство участников с современным состоянием и перспективами развития ИТС, научно-техническими и коммерческими решениями ведущих разработчиков и дистрибьюторов, а также с опытом внедрения ИТС в государственном и частном секторах экономики.

Перед ними выступят руководитель направления ГК Innostage Федор Селезнев, заместитель гендиректора SIMETRA Андрей Прохоров, его коллега – заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ – Султан Жанказиев и гендиректор ассоциации Эртико ИТС Европа Якоб Бангсгаард.

Начало вебинара запланировано на 10:00.

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