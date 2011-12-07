Национальные проекты: Что стоит за этим знаком?

«Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию «Что стоит за этим знаком». В ней показаны реальные объекты и инфраструктура, созданные в рамках национальных проектов.

Национальный проект «Образование»

Обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости от места проживания ребенка — основная задача национального проекта. Для ее достижения по всей стране строят современные школы, оснащенные высокоскоростным интернетом и современным оборудованием, а в селах — центры цифрового развития «Точка Роста». Также модернизируются уже существующие школы.

Национальный проект «Наука и университеты»

Среди основных задач нацпроекта «Наука и университеты» — привлечение молодых кадров в научную деятельность и создание условий для ведения исследований и разработок по приоритетным научным областям: обновление приборной базы ведущих научных организаций, строительство и модернизация научно-исследовательского морского флота и др.

Национальный проект «Демография»

Для рождения нового поколения здоровых россиян Нацпроект «Демография» помогает повысить доступность спортивной инфраструктуры для каждого жителя страны. Более 500 спортивных объектов будут построены и введены в эксплуатациюк 2024 году.

Национальный проект «Экспорт»

Мультфильм «Смешарики» вышли на международные рынки при поддержке национального проекта «Экспорт». Компания использует передовые технологии анимации и находится на ведущих ролях в мире. Мультфильм имеет высокую популярность и переведен на 16 языков.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.