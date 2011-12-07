Первую очередь парка в «Салават Купере» откроют ко Дню города - 30 августа

Первая очередь нового парка микрорайона «Салават Купере» будет открыта ко Дню города — 30 августа 2021 года. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в фонде «Институт развития городов РТ».

В новом парке планируется строительство многофункциональной конструкции-кольца, внутри которой будет располагаться каток.

«На площади планируется многофункциональная конструкция-кольцо. Она позволит проводить различные события в зависимости от нужд города. По периметру кольца расположится светодиодная подсветка с возможностью программирования. Помимо этого, в зимнее время в центре на площади можно будет установить новогоднюю ель. А внутри будет располагаться каток», — говорится в сообщении.

Также в парке появится культурный центр, который будет состоять из двух объектов: в одном из них расположится кафе с туалетами, в другом — коворкинг и пункт проката.

Особенностью центра будет кровля, сочетающая в себе смотровую площадку и амфитеатр. Таким образом, через культурный центр получится раскрыть визуальную связь «площадь-озеро». Амфитеатр будет играть роль дополнительной событийной площадки: между двумя павильонами будет возможность проводить праздники и театральные представления.

Как сообщала ранее мэрия Казани, в ландшафте парка есть перепады и сложный грунт.

«Илистый грунт снимут до твердого основания, а потом будут обратно его засыпать с послойным уплотнением», — объяснили в фонде.

Там добавили, что информации о дате открытия всего парка нет. Предположительно будет 2-3 очереди реализации.