На 66-м году жизни скончался один из ведущих художников-пейзажистов Татарстана Александр Федотов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Минкультуры РТ.

Творческую мастерскую при Академии художеств в Казани живописец окончил под руководством Хариса Якупова в 1986 году. При этом сам Александр Сергеевич являлся уроженцем Эстонской ССР.

При жизни он был членом Союза художников Татарстана, а его произведения пользовались успехом у зрителей как на региональных, так и на всероссийских выставках.

Выражаем соболезнование семье и родственникам Александра Федотова.