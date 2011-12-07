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В ДУМ РТ готовят к изданию новый казанский Коран

Для этого специалисты сделали старинный типографский шрифт «Казан басмасы» компьютерным.

В ДУМ РТ состоялось совещание по вопросу выпуска первого издания Корана на основе компьютерного шрифта «Казан басмасы». Он впервые в истории будет использован в подготовке издания в качестве оцифрованного. 

Как сообщили в духовенстве, к работе оцифровки шрифта были привлечены зарубежные специалисты-каллиграфы. Проверку текста издания нового «старого» Корана «Казан басмасы» проводили хазраты. Новое издание, которое будет соответствовать общепринятым мировым стандартам «Ар-Расм Аль-Усмани», планируется выпустить в свет рамках предстоящего 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии.

«Компьютерный шрифт „Казан басмасы“ откроет новые широкие возможности для печати Куръана и будет способствовать возрождению и развитию татарских традиций коранопечатания и книгопечатания», — резюмировали в ДУМ РТ.

Заседание проходило под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

 

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