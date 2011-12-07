В Казани медалями наградили учеников гимназии №175, где произошла стрельба

В Казани медалями наградили 10 учеников гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Ребятам пришлось столкнуться со страшной бедой. Во время уроков на школу напал вооруженный молодой человек и начал стрельбу. В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим», — подчеркнули в ведомстве.

Так, медаль «За высокую гражданственность» руководитель регионального следкома вручил девяти учащимся, а медалью «Доблесть и отвага» была награждена учащаяся 7 «Б» класса Юстина Глебова. Церемония награждения прошла в режиме видеоконференцсвязи под руководством председателя СК Александра Бастрыкина. Он отметил, что в следственном комитете всегда готовы оказать необходимую поддержку и помощь в решении конкретных вопросов.