В Татарстане предложили повысить штраф до 5 тыс. рублей за нарушение обращения оружия

В Татарстане за нарушение обращения с оружием предложили повысить штраф до 5 тыс. рублей. Законопроект был поддержан на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Об усовершенствовании мер, направленных на формирование ответственного отношения к владению оружием, заявил заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

В настоящий момент размеры административных штрафов за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия варьируются от 500 рублей. Депутаты РТ предлагают поднять стоимость штрафа до 5000 рублей. Также законопроектом устанавливается и обязательная конфискация оружия, добавил Чубаров. Соответствующее предложение по внесению изменений в законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета РТ.