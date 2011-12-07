Запрет движения самокатов ночью и возрастной ценз: в Казани разработали правила для электросамокатов

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поручил в кратчайшие сроки разработать правила пользования самокатами в городе. На совещании в исполкоме города совместно с ГИБДД, Минздравом РТ, прокуратурой и прокатчиками были сформированы основные из них.

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров рассказал, что Управлением архитектуры и градостроительства из 1200 парковочных мест, которые предложили прокатчики, было согласовано лишь 500. Сделано это для того, чтобы не портить архитектурный облик Казани.

По словам Шакирова, совместно с компаниями было принято решение об изменении погрешности парковок, теперь она будет составлять не 40 метров, а 15. Это решение позволит избавить город от брошенных самокатов.

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что вместе с исполкомом Казани было принято решение о введении зоны ограничения скорости.

Габдурхаманов отметил, что в Казани есть 70 зон, где скорость самоката автоматически снижается до 20, 15 и 10 километров в час. Главный Госавтоинспектор считает, что таких зон должно стать гораздо больше.

«В данный момент также рассматривается возможность создания электронной карты с обозначением мест, где разрешена езда на электросамокатах, а также зон, где они будут автоматически глушиться, — это пешеходные переходы и проезжая часть», — рассказал спикер.

Также на заседании прокатчикам было предложено ввести возрастной ценз на управление самокатом с 16 лет.

Главным же предложением стало введение ограничения движения самокатов ночью по автомобильным дорогам с 23:00 до 9:00, кроме этого, на нерегулируемых перекрестках скорость движения должна будет составлять 15 км/ч.