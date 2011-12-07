Сотрудники дезстанции Казани получат премии за дезинфекцию общественных мест

Сотрудники дезстанции Казани получат премии за профилактические работы в условиях распространения коронавируса. Премирование будет происходить по результатам выполненной работы. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов на сайте исполкома.

«Специалисты дезинфекционной станции города получат премии в целях поощрения сотрудников за успешное выполнение ими работ по реализации полномочий учреждения, своевременное выполнение поставленных задач и муниципального задания учреждения по проведению профилактических работ», — сказано в документе.

Назначать премирование будет начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев по согласованию с замруководителя исполкома Ильдаром Шакировым. «Ежемесячно в течение срока выполнения указанных профилактических работ премировать главного врача МБУ „Дезинфекционная станция города Казани“ <…>, с правом премирования сотрудников учреждения в соответствии с приложением к настоящему постановлению», — уточняется в документе.