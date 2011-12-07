Ждать ли в июле летней жары

В народе про июль говорили: «Всем лето пригоже, да макушка лета тяжела». Ведь июль — страдник, месяц с обилием всевозможных полевых работ. Растения требуют ухода и полива, тут и сенокос подходит, а там и уборка хлебов, овощей и фруктов не за горами.

По климатическим нормам температурный фон достигает самых высоких в годовом цикле значений ближе к концу июля. Обладая колоссальным потенциалом по части жары и сменяющих ее грозовых штормов, июль легко может решить судьбу всего лета. Именно в течение июля наблюдается наибольшая повторяемость интенсивных ливней, гроз, града, шквалов и смерчей.

Ученые объясняют этот факт тем, что главным следствием максимального прогрева земли является интенсивная конвекция, приводящая к восходящему движению воздуха. В результате разности температур над нагретой сушей и внутри холодных неустойчивых масс при подъеме воздуха вверх образуются облака, из которых и выпадают ливневые осадки. Атмосферная конвекция — сложнейший процесс, движение воздушных масс происходит по вертикали одновременно (и восходящие, и нисходящие потоки), и окружающий воздух вовлекается в это движение.

Среднемесячная температура в июле по Казани составляет 19,5 гр. тепла — более чем на 2 гр. выше средних температур июня и августа. Согласно многолетним данным, максимальная температура даже в тени зачастую превышает 35 гр. Июль — единственный летний месяц, в котором в Казани и пригородах не зафиксированы заморозки.

Не каждый июль сопровождается устойчивой погодой. Июль — грозник, отличается скоротечными грозовыми ливнями, нередко с градом и шквалистым усилением ветра. Как и в другие летние месяцы, в июле выпадает около 64 мм осадков, что в условиях средней полосы вполне достаточно для роста растений. После коротких июльских дождей сразу выглядывает солнце, поэтому застоя влаги практически не бывает — лужи очень быстро подсыхают. Ближе к концу месяца характер погоды становится более уравновешенным.

По прогнозу Гидрометцентра России, нынче на территории Татарстана погода не будет сильно отличаться от средних показателей. На смену дождливой прохладе и штормовому ветру июня в июле предполагается преобладание сухой и жаркой погоды — включится юго-западный атмосферный процесс. Температура в первые дни вернется сначала к норме, а затем июль сразу покажет очень теплую и даже жаркую погоду.

Сегодня, 2 июля, Татарстан окажется в зоне влияния атмосферных фронтов далекого северного циклона. Местами ожидаются дожди, днем в отдельных районах с грозой и кратковременным усилением ветра до 15 — 20 м/с. Температура ночью 9 — 14, днем воздух прогреется до 21 — 26 гр.

3 и 4 июля погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями и грозами. Температурный фон существенно повысится: ночью до 12 — 17, в дневные часы — 26 — 31 гр. До конца первой десятидневки будет малооблачно и жарко, ночные минимумы наконец-то покажут благоприятные для роста огурцов 18 — 20 гр.

В течение второй декады июля установится сухая и жаркая погода, дневная температура — до 28 — 30, в конце жара усилится местами до 33 гр. К началу третьей десятидневки пройдут локальные грозовые ливни со штормовым ветром, возможен град. Жара немного ослабеет, температура днем 24 — 27 гр.

Впоследствии снова будут преобладать очень теплые деньки, но не исключается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами прогремят грозы. Из-за северного вторжения июль может завершиться более прохладной погодой без существенных осадков.

По данным климатического архива по Казани за 140-летний ряд наблюдений, самая низкая температура воздуха — 2,6 гр. тепла — отмечалась 7 июля 1926 года. Абсолютный максимум по температуре за эти годы отмечен в рекордном по жаре 2010 году: 31 июля столбик термометра показал 39,6 гр. тепла. Интересно, что до 2010 года в Казани температура в июле начиная с 1880 года выше 37,5 гр. не наблюдалась.