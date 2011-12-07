Карл, ты привёз кораллы? Как избежать проблем на таможне, возвращаясь из отпуска

«Вам коридор зелёный или красный?»

Наконец-то открываются потихоньку границы, и татарстанцы, истомлённые ожиданием, рванули на зарубежные горячие пески морских побережий. Волнительная суета отъезжающих в терминале казанского аэропорта передалась и журналистам, которые приехали сюда в пресс-тур по приглашению Татарстанской таможни. Ее сотрудники решили еще раз напомнить гражданам о том, как избежать неприятностей, отправляясь за границу или возвращаясь из отпуска. Дело в том, что существуют определённые правила, придерживаться которых обязан всякий «взлетающий».

В казанском аэропорту действует двухканальная система зелёного и красного коридоров. Зелёный коридор предназначен для тех, кто везет с собой в багаже лишь предметы и вещи, товары для личного пользования, не подлежащие таможенному декларированию. Красный — для тех, кто везёт предметы, вещи, товары, подлежащие таможенному декларированию.

Поэтому, если татарстанец решит взять с собой наличности больше 10 тыс. долларов США, культурные ценности, драгоценности стоимостью больше 25 тыс. долларов, зарегистрированное оружие, животных и растения, занесённые в Красную книгу, то придётся пройти через красный коридор.

Если нужно взять с собой лекарства, содержащие сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, необходимо не только заполнить декларацию, но и предъявить рецепт или справку от врача, а также выписку из истории болезни.

Задекларировать нужно будет и государственные российские награды.

При въезде в страну необходимо задекларировать и алкогольные напитки, включая пиво, объемом более 3 литров и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Впрочем, если есть сомнения насчёт своего багажа, то в аэропорту имеются подробные информационные стенды с перечнем товаров, подлежащих обязательному декларированию. Более того, в информационной зоне всегда находится инспектор, который ответит на все вопросы.

Ознакомиться с таможенными правилами можно на официальных сайтах Федеральной таможенной службы, Приволжского таможенного управления или лично проконсультироваться в Татарстанской таможне. О часах приёма можно узнать по телефонному автоинформатору 291-92-00. Все консультации бесплатные. Также ознакомиться с таможенными правилами можно непосредственно в международном аэропорту в информационной зоне, она расположена перед зоной таможенного контроля.

Высокие технологии на таможенной службе

Провезти контрабанду не получится, журналисты смогли убедиться в этом своими глазами. Таможенный пост сегодня оснащён самими новейшими системами видеонаблюдения, техническими средствами таможенного контроля, которые позволяют сотрудникам оперативно и качественно выполнять свои функции. Сегодня на таможенном посту «Аэропорт Казань», начальником которого является Мирзанур Гараев, трудятся 73 сотрудника, а помогают им собаки.

Конечно, из-за пандемии ковида в этом и прошлом году в два раза снизилось количество пассажиров, пересекающих таможенную границу. Если в 2019 году за 5 месяцев было оформлено 360403 пассажира и 2511 авиалайнеров, то в этом году — 154210 физических лиц и 1186 авиалайнеров, но аэропорт начинает оживать.

Что касается нарушений таможенных правил, то с начала этого года на таможенном посту было выявлено 127 фактов (из них 4 факта нарушения зоны таможенного контроля). В основном это превышение установленных норм беспошлинного ввоза алкогольных напитков и табачных изделий, а также недекларирование денежных средств, попытки ввоза предметов, которые в соответствии с российским законодательством относятся к оружию (кастеты, телескопические дубинки, охотничьи ножи), и объектов, защищаемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (кораллы).

Кстати, как напомнили сотрудники Татарстанской таможни, за нарушение таможенных правил возбуждаются административные дела, а нарушителям грозит штраф, зачастую с конфискацией предмета нарушения.

Собаки на службе в таможне имеют свою специализацию

Кинологический отдел в Татарстанской таможне создан 11 января 2008 года и относится к правоохранительному блоку таможни. В настоящее время здесь проходят службу шесть собак. Из них две собаки породы лабрадор-ретривер, по одной — голден ретривер, немецкая овчарка, английский кокер-спаниель и ягдтерьер. Некоторые собаки имеют двойную специализацию, к примеру, они могут разыскивать наркотики и табачные изделия, другие четвероногие сотрудники таможни обучены на поиск денег, а также взрывчатых веществ и оружия.

За время работы отдела с участием служебных собак зафиксировано 16 случаев задержания наркотических и сильнодействующих веществ. Общий вес задержанных веществ составил более 5 кг.

За этот год с участием служебных собак отмечен 31 случай задержания. Один эпизод связан с обнаружением наркотических веществ в почтовом отправлении, в 21 случае были обнаружены спрятанные в багаже незадекларированные денежные средства, 9 случаев — попытки незаконно провести табачные изделия.