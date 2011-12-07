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В июле в Татарстане временно приостановят телевещание

На телецентрах республики планируется проведение плановых работ.

В июле в Татарстане на телецентрах пройдут плановые работы с временным отключением телерадиовещания. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

«На крупных объектах филиала будут проводиться плановые работы с временным отключением трансляции программ цифрового эфирного телевидения 1-го и 2-го федеральных мультиплексов, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и радиовещания», — говорится в сообщении. 

Так, с восьми утра до пяти вечера 12 и 13 июля приостановит работу телецентр Казани, 13 и 14 июля плановые работы пройдут в Миннибаево, 14 и 15 июля временно приостановят телевещание в Набережных Челнах, а 15 и 16 июля — в Лениногорске. Отключение телерадиовещания также планируется в Нижнекамске, Шемордане и Больших Полянках 21 и 22 июля.

КВ
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