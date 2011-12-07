В России вступил в силу указ Путина о единовременной выплате семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Текст документа опубликовала пресс-служба руководителя государства.

Согласно документу, на пособия в размере 10 000 рублей могут рассчитывать семьи или опекуны, чьим детям от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Кроме того, единовременные выплаты, которые будут производиться в период с августа по декабрь текущего года, могут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет.

Все получатели должны иметь российское гражданство. За назначением пособия необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ до 1 ноября 2021 г.