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На территории казанской гимназии №175 планируют установить обелиск в честь погибших детей и учителей

На данный момент в учреждении ведутся строительные работы.

До начала учебного года остается менее месяца. А потому строительные работы в казанской гимназии № 175 ведутся усиленными темпами, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас в строительстве задействовано около 250 человек. Строители работают в три смены. Сдать школу в эксплуатацию рассчитывают в кратчайшие сроки.

С ходом реконструкции ознакомились руководитель следственного управления по РТ Валерий Липский, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и помощник Президента РТ Наталья Фишман-Бекмамбетова. На площадке они обсудили вопросы организации системы безопасности. К оценке эффективности проводимых работ были привлечены эксперты ФГКУ «СЭЦ СК РФ».

Также на встречи был поднят вопрос об увековечивании памяти погибших детей и учителей. На территории гимназии может появиться обелиск.

Следственное управление по Республике Татарстан продолжит курировать строительные работы в гимназии вплоть до ее сдачи в эксплуатацию.

КВ
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