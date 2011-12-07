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Налоговая запустила приложение для проверки чеков

Пользователи могут быстро написать жалобу, если им не выдали кассовый чек или в нем указана неправильная сумма.

Налоговая служба России разработала мобильное приложение для проверки кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С ним можно проверить чек по QR-коду и пожаловаться на нарушения. Пользователи, авторизованные по номеру телефона, могут быстро написать жалобу, если им не выдали кассовый чек или в нем указана неправильная сумма.

Больше возможностей у тех, кто авторизовался через личный кабинет на сайте налоговой или ЕСИА. Они могут составить более подробную жалобу и получить на нее ответ налогового органа.

Кроме того, в мобильном приложении можно хранить собственные кассовые чеки, отслеживать расходы, в том числе подотчетных лиц, вести семейный бюджет или прикрепить чеки к декларации для заявления налогового вычета. С ним также можно получать кешбэк от партнеров программы в виде бонусных баллов.

Скачать приложение для iOS и Android можно бесплатно.


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