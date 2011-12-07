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«Натянут струны и будут играть»: на фестивале в Свияжске представят экспериментальную лодку

На острове соберутся 35 мастеров народного судостроения и судоходства и представят зрителям свои постройки.

На Свияге пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Специально к фестивалю YarGa sound system из Петрозаводска доставят уникальный синтетический этноэлектронный проект «ЛодкСтрун». Об этом сообщила программный директор фестиваля Дина Башкирова.

«Музыкальная составляющая фестиваля будет не только традиционная, но и экспериментальная. Музыканты из Петрозаводска натянули струны на лодку и будут играть на ней в нашей вечерней программе. Такого в Свияжске и Казани точно не было!» — отметила представитель фестиваля. 

В Свияжске соберутся 35 мастеров народного судостроения и судоходства и представят зрителям свои постройки — от древнейших лодок до крейсерских парусных яхт.

Также на остров-граде воронежская арт-фолк группа «Абстрактор» и группа «Страннiки» из Пензы представят свои авторские интерпретации русского музыкального фольклора, а балалаечник Даня Воронков покажет сочетание балалайки и восьмибитной музыки. 

Фестиваль «Народная лодка» пройдет в эти выходные — 7–8 августа.

Для детей и взрослых пройдут:

  • мастер-класс «Рыбная кухня Поволжья» от бренд-шефа Максима Сырникова,
  • представление «ТруПеТру» театра «Папьемашенники»,
  • открытый лекторий о типах лодок в Поволжье.

Желающие смогут поучаствовать в гонке гребных лодок и состязании «бурлацких артелей». 

До Свияжска будет организован трансфер — автобус будет отбывать в 9:00 от площадки между ЦУом» и Дворцом спорта.

КВ
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