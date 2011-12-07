Обратная сторона СИБУРа: казанские регбисты лишились ТАИФа и половины состава

Казанский регбийный клуб «Стрела» потерпел финансовые сложности и потерял 11 игроков в разгар сезона. Об этом директор спортклуба Альфред Хисамов рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Ушло пол-команды, что обусловлено определенными сложностями в финансировании. Сезон все покажет, но, я думаю, что к четвертому-пятому туру команда заиграет в полную силу, набирая форму.<…> На данный момент „Стрела“ собралась в полном составе ровно за неделю до старта в чемпионате», — передает слова Хисамова информагенство.

О том, с чем связаны финансовые трудности и кто выступает спонсором клуба директор в интервью не уточнил. Но как указано на сайте «Стрелы», ее спонсором в 2019 году стала группа компаний ТАИФ в лице председателя совета директоров АО «ТАИФ» Рустема Сультеева.

Спортивный клуб был возрожден благодаря усилиям Премьер-министра Татарстана, который на тот момент также являлся президентом республиканской Федерации регби, Алексеем Песошиным. Сейчас Песошин является президентом клуба.

Как стало известно «Казанским ведомостям» от собственного источника, близкого к клубу, после сделки о слиянии ТАИФа и СИБУРа «Стрела» лишилась своего единственного спонсора. Несмотря на то, что логотипы «Нижнекамскнефтехима» и ТАИФа до сих пор изображены на форме команды, татарстанская компания больше не спонсирует клуб.

Напомним, компании СИБУР и ТАИФ приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.