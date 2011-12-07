Отказов не бывает: как соципотечники Госжилфонда могут получить 450 тыс. рублей на погашение займа

Проблему соципотечников решили совместными усилиями

Заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда РТ Булат Гильманов рассказал, что решить проблему удалось благодаря консолидированным усилиям Госжилфонда с депутатами Госсовета РТ и Госдумы РФ по изменению федерального закона и постановления Правительства РФ о субсидиях и мерах господдержки.

«Сегодня мы запустили механизм, позволяющий участникам программы социальной ипотеки получить 450 тыс. рублей в счет погашения обязательств по договорам социальной ипотеки. Полтора года мы решали эту проблему и наконец-то смогли достичь желаемого результата», — сказал Гильманов.

Программа будет действовать в четырех городах республики — Казань, Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Участники программы от ГЖФ имеют возможность прийти и подать заявление для получения этих денег.

Для кого есть ограничения?

Гильманов отметил, что не все участники социальной ипотеки имеют возможность подать такую заявку.

«Могут это сделать только те участники, которые успели до 2019 года заключить договора с жилищным фондом. Мы хотели включить всех участников и тех, кто на договорах по накоплению, и тех, кто на договорах займа, но, к сожалению, федеральный закон распространяется исключительно на договора займа, которые выдаются банками и в том числе уже жилищным фондом», — сказал спикер.

Он добавил, что в 2019 году Госжилфонд исключили из перечня организаций, которые имеют право выдавать займы, поэтому выдачу займов он прекратил. Только те, кто успел заключить договора до 2019 года и у кого родился в семье третий ребенок, могут претендовать на эту выплату.

Однако он пояснил, что те, кто заключил договор с ГЖФ позже, могут воспользоваться механизмом рефинансирования и выплату провести через банк.

Всего же на выплату в 450 тыс. рублей в республике претендует около 980 семей, заключивших договора с ГЖФ. Срок рассмотрения заявки составляет 10 дней. При этом третий ребенок в семье должен родиться после января 2019 года.

Какие документы нужно принести для подачи заявки?

Для получения субсидии семьям необходимо обратиться в представительство ГЖФ и предоставить следующие документы:

1. Заполненная заявка;

2. Заявление-согласие на обработку персональных данных заемщика и его детей;

3. Паспорт заемщика;

4. Свидетельства о рождении детей (паспорт, в случае достижения ребенком 14 лет);

5. Нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (документов, удостоверяющие степень родства заявителя и его детей);

6. Договор займа, социальной ипотеки, протокол выбора квартиры и справка о выплате пая.

После проверки перечень справок направляется специалистам ДОМ.РФ, которые проводят финальный анализ и выносят решение, одобрить заявку или отказать.

«При соблюдении всех условий отказов не может быть. Если все [подано] верно, то человек гарантированно получит свои 450 тыс. рублей», — заявил Гильманов.