Постановление о вакцинации выдано 50 челнинским предприятиям

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что постановления о вакцинации выдали 50 предприятиям автограда.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре по РТ обязали привиться от коронавируса персонал 250 предприятий республики. Такая мера была принята в связи с появившимися очагами заболевания COVID-19. В Челнах за время пандемии данный диагноз был поставлен 3 175 жителям города.

Руководители обязаны отчитаться о проведении вакцинации. Если по истечению указанных сроков ведомство не получит от них ответ, то предприятиям может грозить штраф от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до трех месяцев суток.

Бариев отметил, что в КАМАЗ и Татпроф и ряд других строительных и бюджетных организаций, где имеются службы охраны труда, выполняют все предписания ведомства.