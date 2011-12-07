Соципотечники могут воспользоваться госсубсидией за третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей

Соципотечники Татарстана, заключившие договоры займа с ГЖФ, теперь тоже могут воспользоваться государственной субсидией за рождение третьего ребенка в размере 450 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда РТ Булат Гильманов.

«Ранее субсидия выделялась только на погашение тех кредитов, которые выдавали банки. Это требование ограничило многодетных семей республики, получивших жилье по соципотеке, в использовании субсидии», — сказал спикер.

Новый закон позволяет семьям соципотечников, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий (или следующий) ребенок и которые оформили договор займа с ГЖФ, получить помощь от государства на погашение ипотеки. Для получения субсидии им необходимо обратиться в представительство ГЖФ.

«Решить проблему удалось благодаря консолидированным усилиям Госжилфонда с депутатами Госсовета РТ и Госдумы РФ по изменению федерального закона и постановления Правительства РФ, регламентирующих основные положения начисления субсидии и порядок реализации мер государственной поддержки», — отметил Гильманов.