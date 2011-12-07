Современные женщины не боятся идти в бизнес

Чаще всего преуспевают в семейном бизнесе

«Женщины-бизнесмены представлены совершенно в разных отраслях экономики. Треть руководителей средних и мелких предприятий в стране — именно представительницы прекрасного пола. Так что можно смело сказать, что у современного бизнеса вполне женское лицо. И доля их будет только расти! Заняться своим делом решают россиянки, в среднем достигнув 27 — 35 лет. Есть среди них мамы, есть и многодетные. Очень многие занимаются не только семьей, бизнесом, но и находят время на активную общественную работу», — от этом рассказала советник председателя ТПП РТ Елена Агзамова.

По ее словам, больше всего преуспевают женщины в семейном бизнесе. Именно здесь им удается особенно эффективно проявить свои профессиональные, деловые качества. Успешные женщины и их бизнес работают созидательно на процветание города, региона, значит, в целом, и всей страны, считают участницы форума.

В Казани собрались за круглым столом не только активные предпринимательницы из разных городов Татарстана, Карачаево-Черкесии, Чечни, Нижневартовска, многих других городов России, но и врачи, и представители самых разных профессий. Всем этим женщинам хватает времени не только на заботу о семейном очаге, но и на общественную работу.

Речь зашла о том, как страна и бизнес пережили и переживают пандемию. «Вот говорят: „Настали трудные времена“. А на самом деле время такое — какое оно есть. И не надо ждать другого, надо жить и действовать в сложившихся условиях, тогда все у нас получится и будет хорошо», — сказала президент общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» из Нижнего Новгорода Людмила Хохлачева.

Мобильные приложения помогают вести бизнес

Была затронута и тема неизбежной цифровизации бизнеса. О практике применения цифровых инструментов рассказала генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» из Санкт-Петербурга Елена Кириленко. Она отметила, что многие боятся попасть в электронные сети и зависимость от них, но на самом деле при правильном применении современных технологий управлять бизнесом намного легче. Именно для этого, собственно, и разрабатываются всевозможные цифровые инструменты.

«Да, в эру цифровизации требуются определенные навыки, оснащение, но если все сделано правильно, это приводит к прозрачности бизнес-процессов, их эффективности, снижается негативный человеческий фактор и так далее. В нашей организации электронный документооборот тоже вызвал поначалу недоверие и определенные опасения. И сейчас некоторые не совсем добросовестные партнеры боятся его внедрять. Именно потому, что уже сложно будет найти лазейки. Уже никто не сможет забыть распечатать, потерять документ и так далее», — рассуждает Елена Кириленко. По ее словам, бывали и такие случаи, когда важные документы или подписанные договора исчезали, терялись, важные коммерческие документы могли попасть в нежелательные руки.

Также она рассказала, как повлияли на бизнес внедрение цифровой подписи, регистрация онлайн-кассы и так далее. О приложениях мобильных банков речь пошла отдельно. Удобные приложения постоянно совершенствуются, создаются новые продукты для эффективного ведения бизнеса. Главное — благодаря им теперь легко и свободно можно проверить на порядочность контрагентов.

Речь шла и о двух полезных платформах. Во время режима самоизоляции очень помог «Мой бизнес». Здесь проводились консультации по организации и оформлению удаленной работы сотрудников, налогообложению, работе с кадрами и так далее. Еще один полезный ресурс — «Бизнес-навигатор МСП». «Вы хотите открыть булочную, указываете место, а он вам выдает, что в этом районе уже и так много булочных, откройте лучше химчистку», — рассказала Кириленко. Также здесь можно найти обзоры всех средств поддержки бизнеса и много полезного для современной бизнес-дамы.

Поднять престиж рабочих профессий может только достойная зарплата

Еще одна тема коснулась дефицита квалифицированных рабочих кадров. Ну, не идут на предприятия выпускники сузов и колледжей! Тратятся огромные средства на модернизацию производства, а приходят один-два человека. Выход участницы круглого стола нашли такой. По примеру зарубежных стран, подготовкой кадров «под себя» должны заниматься сами предприятия. За рубежом на подготовку кадров предприятия тратят 1,5% прибыли, в нашей стране — лишь 0,003%. На примере одной обувной фабрики стало понятно, как можно мотивировать рабочих. Там, при плохом качестве выпускаемой продукции, взяли да и подняли зарплату рабочим. Теперь рабочие стали держаться за свои места, соответственно, поднялось и качество работы. А ведь сначала идти «клеить подошву» никто не хотел, а за копейки работники делали это плохо: так, что подошва отлетала, едва лишь надевали обувь. Поэтому поднять престиж рабочих профессий сможет только высокая достойная зарплата, считают предпринимательницы.

Участницы также обсудили проблемы социального предпринимательства и прошли тренинги, касающиеся того, как усилить свой личный бренд и притянуть успех, как найти целевую аудиторию, как управлять финансами и принимать верные решения.