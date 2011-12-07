В Татарстане продолжает работу сервис «Мой депутат»

ЖКХ, общественный транспорт, дороги — эти и многие другие вопросы становятся причиной обращения жителей к депутатам. Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин позвонил татарстанцам, которые оставили свои наказы, и обсудил с ними пути решения проблем.

В республике продолжает работу онлайн-платформа «Мойдепутат». С помощью системы каждый татарстанец может оставить наказ партии через сайт мой депутат. онлайн, позвонив по телефону 8 800 201 16 00 (или оставив свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных. Жители могут изложить свою проблему или наказ в самых разных сферах: дороги, медицина, ЖКХ и многих других.

Депутаты партии всех уровней ежедневно дежурят в приёмной проекта «Мой Депутат» и звонят татарстанцам, оставившим наказы, по телефону. Заявки обрабатываются каждый день: депутаты напрямую обсуждают с жителями реализацию их наказов и поиск путей решения. Сегодня дежурство в приемной проекта провел глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

В течение трех часов он обсуждал по телефону с татарстанцами оставленные ими через сервис «Мой депутат» обращения. Равиля Валеева сегодня стала первой, с кем Рустам Калимуллин связался лично. Жительница обратилась с просьбой благоустроить дорогу к детскому саду «Семицветик».

Глава Высокогорского района рассказал жительнице о реализации в Татарстане президентской программы «Наш двор». Программа включает в себя ремонт существующего либо укладку нового асфальта — проверить, вошел ли двор в программу, можно на сайте.

Также обратную связь получили обращения татарстанцев, связанные с увеличением количества общественного транспорта, высокой платой за коммунальные услуги, ремонтом общедомовых территорий. Все полученные обращения взяты в работу, поиском решения проблем займутся соответствующие органы.

Депутаты «Единой России» будут контролировать ход решения проблем татарстанцев.