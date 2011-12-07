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Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Теперь он сконцентрируется на работе в сборной России по футболу.

Новый главный тренер сборной России по футболу покинул аналогичный пост в ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ростовчан. 

По словам, Карпина вместе с президентом клуба они пришли к мнению, что ему будет лучше не совмещать посты. 

Валерий Карпин поблагодарил игроков, руководство и сотрудников клуба за поддержку и совместную работу. 

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 

КВ
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