Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

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Новый главный тренер сборной России по футболу покинул аналогичный пост в ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
По словам, Карпина вместе с президентом клуба они пришли к мнению, что ему будет лучше не совмещать посты.
Валерий Карпин поблагодарил игроков, руководство и сотрудников клуба за поддержку и совместную работу.
Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года, сменив на этом посту Станислава Черчесова.