Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Новый главный тренер сборной России по футболу покинул аналогичный пост в ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

По словам, Карпина вместе с президентом клуба они пришли к мнению, что ему будет лучше не совмещать посты.

Валерий Карпин поблагодарил игроков, руководство и сотрудников клуба за поддержку и совместную работу.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года, сменив на этом посту Станислава Черчесова.