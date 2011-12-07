«Вас ждет финансовый рост»: кто и как пиарил финансовые пирамиды в Татарстане

Компания «Финико» завоевала свою популярность за то, что действовала исключительно в онлайн формате, практически никаких офисов и менеджеров, все делалось, через соцсети. Соответственно и реклама покупалась там же. Большое количество финансовой пирамиды можно было встретить в Инстаграме. Кто-то из инста-блогеров рассказывал, что такое «Финико», а кто-то и призывал в него вкладываться, обещая заработки и даже автомобили. Например, шоумен и инвестор Maks Bucks выложил фотографию с Дорониным подписан ее «Только вперед „Финико“!». Или же другая инста-дива Алина Примерова рассказывала, чем «Финико» отличается от другой пирамиды «Антарес». Подробнее о постах блогеров в нашем материале.

«Деньги приумножайте и живите богато»

Первым, кого удалось обнаружить в результате мониторинга соцсетей, стал один из сооснователей казанского бренда «Святая» — Рустем Гарипов. Во время взлета финансовых пирамид он активно рекламировал «Финико», обещая своим подписчикам стабильный заработок и богатую жизнь.

«Мальчики и девочки, заходите, деньги приумножайте и живите хорошо, счастливо, богато», — писал у себя в Инстаграме Гарипов.

Далее он выложил скрины со списком финансовых пирамид, назвав «Финико» одной из самых старых и стабильных систем на рынке пирамид. А когда стало понятно, что у компании Кирилла Доронина начались проблемы, Гарипов решил поймать хайп и рассказать своим подписчикам о новой линии одежды их бренда с биткоинами.

Также пропиариться на «Финико» решила и сеть крафтового пива Beershop.kzn. В своем Инстаграме они объявили о запуске мерча, криптовалюты и якобы прибыльного финансового проекта Beershophinance.com.

О запуске проекта они объявили 24 июля, по их словам, скоро в магазины их сети должен поступить мерч под названием «Пивико». При этом сммщики выставили фотографию с Кириллом Дорониным в футболке на которой написано: «Отдыхай, где хочешь, а пиво должно быть».

Такая футболка обойдется желающим в почти 5 тыс. рублей, а толстовка — в почти 7 тыс. рублей.

«Зарабатывай с нами»

Казанский шоумен и инвестор Maks Bucks также активно рекламировал «Финико» в соцсетях. В его Инстаграме сейчас чуть больше 7 тыс. подписчиков. Нередко у него можно было встретить сторис с призывами вступать в компанию. Так, например, он звал подписчиков на встречу в Москве и призывал зарабатывать вместе с «Финико».

Кроме того, шоумен выкладывал видео, на котором некая Лилия получает автомобиль BMW, по слова Бакса, по программе «Финико». И также призывал своих фолловеров активно вступать в компанию. Есть у Макса и фотография с Дорониным, сделана она была в ноябре 2020 года. Удалять блогер ее не стал, даже несмотря на то, что Кирилл Доронин уже оказался под арестом.

«Финико» люблю и доверяю, но «Антарес» лучше

Рекламировала пирамиды и инста-блогер Алина Примерова. На нее подписана 21 тыс. человек, а в описании к ее профилю говорится, что она изучает новые высокодоходные проекты, а в бизнесе уже 11 лет.

Так, в апреле этого года она рассказала своим подписчикам в сторис, что на финансовой пирамиде «Антарес» так же, как и в «Финико», можно заработать миллионы.

«Поступаем много вопросов, что такое „Антарес“, и как это работает, и есть ли гарантии. Ребята, если бы мы сами не вкладывали туда деньги и не пробовали сначала, я бы не стала об этом здесь говорить, потому что я знаю, что вы мне доверяете и я являюсь гарантом. Но вы должны понимать, что это компания „Антарес“ отвечает за ваши деньги, а не я. Я всего лишь являюсь посредником и могу подключить вас к этой системе, гарантирую вам, что вы войдете без комиссии и выведете свои средства тоже без комиссии», — объясняла в аккаунте Примерова.

Блогер также заверила, что она и ее менеджеры стараются делать все, чтобы люди вложились и вывели свои деньги без дополнительных процентов и взносов, которые берут в «Финико».

«Естественно, это не банк, там вы можете получить гарантии под 12% годовых и вам гарантируют — только до 700 тыс. рублей вам вернет, если он обанкротится (блогер ошиблась: 1,4 млн. — максимальная сумма возмещения при банкротстве банка — прим. Ред.). То же самое и „Антарес“, там не могут вам полностью гарантировать всю выплату ваших средств, если он обанкротится, поэтому риск есть всегда. Тем более, когда такой высокий процент дохода — до 70% в месяц, все зависит от того, на какой срок вы вкладываете деньги и какую сумму. Естественно, если компания обанкротится, никто вам этих денег не вернет, тем более, я. Мы так же рискуем, как и вы, вкладывая свои деньги. <…> Поэтому, ребята, пока вы думаете, мы зарабатываем», — вещала инста-дева.

Также она отметила, что, если бы она знала, сколько проработает «Антарес», то, наверное бы, давно уже была миллиардершей, жила «где-нибудь в Дубае и ездила бы на „Роллс-ройсе“».

«Я думаю, что даже сами владельцы „Антарес“ не знают, сколько они проработают, думаю, зависит от многих факторов», — рассуждала в Инстаграме Примерова.

Ответила она и на вопрос, почему выбрала «Антарес», а не Финико»

«„Финико» я очень люблю, но в «Антарес» больше плюсов, и доверие у меня к нему абсолютно такое же, как и к «Финико»», — заключила блогер.

А спустя какое-то время после начала проблем у Доронина и Ко она удалила этот эфир из своего инстаграма.

«Кирилл Доронин расскажет вам честно и грубо, как добиваться своих целей»

Еще 3 года назад Кирилл Доронин выступал на «Фабрике предпринимательства». На форуме «Взгляд в будущее» он провел мастер-класс «77 лайфхаков успешного бизнеса „Фабрики предпринимательства“», где рассказывал людям, как достичь успеха, говоря, что нужно давать себе «маленькие обещания». Правда, тогда он выступал в качестве спикера и представителя компании «Эскалат», управляющего партнера WL Capital, совладельца IT-проектов «ЗакройКредит» и «КДеньгам».

Свое 17-минутное выступление он начал со слов: «Я присоединился к проекту „Фабрики предпринимательства“ только по одной причине — у меня есть возможность держать свой мозг постоянно в тонусе». На мастер-классе Доронин призывал собравшихся задумываться о собственном мышлении и программировать себя на достижения и цели. Найти монолог Кирилла Доронина не составляет никакого труда, ролик с его мастер-классом до сих пор есть на Ютуб-канале «Фабрики предпринимательства».

Примечательно, что раскруткой «Фабрики предпринимательства» занималось Министерство экономики РТ. Отметим, что Доронин выступал на «Фабрике» лишь один раз и намного раньше создания «Финико».

БАДы, книги, мерч и офисы: как Доронин раскручивал сам себя

Кирила Доронина пиарили многие, хотя он и сам не плохо справлялся с самопродвижением. Помимо выкачивания денег из сотни тысяч россиян, он запустил производство БАДов.

В сторис Инстаграм, который был у него главной страницей для раскрутки, он презентовал свои биодобавки по названием Health Tech Silver.

Конечно же, ни один подобный Доронину «инвестор» не обходится без собственной книги. В мае этого года еще один основатель «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович анонсировал выход книги Кирилла, а называется она «Club 100». По традиции — это автобиография. Книгу должны были выпустить тиражом 10 тыс. экземпляров.

Также ни одна уважающая себя компания в наше время не обходится и без мерча. Позаботился Доронин и об этом также запустив линю собственного бренда.

Добрались «финикийцы» и до предоставления своих услуг в офлайн формате, открыв офис в Казани.