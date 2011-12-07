Гид по школьным пособиям: кто получит уже сегодня и до какого числа принимаются заявления

По распоряжению президента России Владимира Путина, которое было дано во время ежегодного послания Федеральному Собранию, каждая семья, в которой воспитываются дети-школьники от 6 до 18 лет, смогут получить единоразовую помощь от государства — 10 тыс. рублей. Деньги на подготовку к новому учебному году должен получить каждый школьник вне зависимости от материального положения его семьи. «Казанские ведомости» поговорили с управляющим отделением ПФР по Татарстану Эдуардом Вафиным и составили гид по получению школьных выплат.

Кто может получить выплату?

Семьи, которые имеют детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми от 18 до 23 лет, если у претендента на выплату инвалидность или ограничения по здоровью, при этом он продолжает учиться в школе или интернате.

Как получить деньги?

Для того, чтобы родитель смог получить деньги на ребенка, необходимо подать заявление с 15 июля по 1 ноября этого года. Сделать это можно как онлайн через портал госуслуг, так и лично в клиентской службе Пенсионного фонда. Оформление этой выплаты через МФЦ невозможно. Если в семье двое и более детей, на которых полагается выплата, то заполняется одно общее заявление.

Какие документы нужны?

При подаче онлайн никаких документов для получения выплат не потребуется. Все данные нужно заполнить на сайте, после отправки они будут автоматически перепроверены. Для тех, кто решит подать заявление лично через Пенсионный фонд, необходимо будет его распечатать, а также не забыть дома паспорт. В случае если заявление отдаст представитель, у него должна быть доверенность. Документ о рождении ребенка понадобится только в том случае, если он был выдан иностранным государством.

Смогут ли получить выплату опекуны?

Да, опекуны также смогут получить выплаты. Но подать заявление они могут только лично. Это связано с тем, что им необходимо представить документы, подтверждающие опекунство над ребенком.

Как быть, если у родителя нет аккаунта на госуслугах?

В таком случае подать заявление можно только лично через Пенсионный фонд. Но процесс регистрации и подтверждение учетной записи на портале госуслуг не составляет труда. Сделать это можно до прекращения выплат — 1 ноября, время еще есть.

Что делать, если сделал ошибку в заявлении?

На портале госуслуг опубликован образец заявления, по которому можно заполнить свой экземпляр. Но даже если родитель или опекун совершил ошибку, то отправлять новое заявление нет смысла. Вместо этого нужно дождаться ответного уведомления по этому заявлению, внести корректировки данных и направить его повторно уже с достоверными сведениями. Система сама уведомит об ошибках и/или неточностях.

Как узнать о статусе заявления?

Если заявление подано через портал госуслуг, то уведомление о статусе его рассмотрения появится там же, в личном кабинете. А если заявление подано очно в клиентскую службу Пенсионного фонда, то в случае его одобрения деньги просто будут перечислены в установленный законом срок, уведомлять дополнительно об этом не будут.

Куда поступят средства?

Единовременная выплата 10 тыс. рублей поступает только на банковский счет в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Деньги могут быть зачислены на банковские карты любой платежной системы, будто то МИР, Mastercard или Visa. Но при заполнении заявления нужно указать именно реквизиты счета, а не номер карты родителя.

Получить деньги наличкой не получится, только на номинальный счет в банке. Все родители получат выплаты до 31 декабря этого года, но точный срок получения денег зависит от даты подачи заявления. Приоритетной очереди на получение выплат нет.