«Зарплата калифорнийская, а солнце казанское»: как сделать из ребенка программиста

Руководитель Школы 21, занимающейся подготовкой it-специалистов, Айрат Хасьянов рассказал «Казанским ведомостям», как познакомить ребенка с информационными технологиями, кто из программистов зарабатывает больше всех, а также о перспективах программирования.

«Мы живем в эпоху заката программирования»

Совсем скоро каждый из нас станет программистом. Развитие экономики, технологий и автоматизация процессов приведут к тому, что знать основы программирования придется и художнику, и танцовщице, и даже рэперу. Последние кстати продвинулись дальше всех на этом пути и уже активно используют автоматизированные программы по написанию музыки. Для их треков не нужны ни инструменты, ни ноты.

«Как сказал Тим О’Райли, мы живем в эпоху заката программирования. Потому что программирование становится новой грамотностью. То есть похоже, что практически во всех профессиях будущего нужны будут компетенции в области цифрового мышления, в области алгоритмизации», — уверен Хасьянов.

Конечно, это не значит, что теперь даже представителю самой творческой и далекой от информатики профессии придется изучать суровые языки программирования. Но ему, например, могут быть необходимы навыки работы с приложениями, которые позволяют создавать объекты 3D-дизайна или инструменты, позволяющие писать музыку без участия оркестра. Уже сегодня в каждой сфере жизни присутствуют it, будь то медицина, изобразительное искусство или лингвистика.

Поэтому развивать цифровые компетенции ребенка нужно в любом случае. «Даже гуманитарии будут в какой-то мере программистами», — подытожил Айрат.

Смартфон убивает в ребенке it-специалиста

Многие родители, желая как можно раньше познакомить ребенка с it-сферой, начинают с самого раннего возраста разрешать ему пользоваться компьютерами, смартфонами и планшетами. По их мнению, так он будет с детства становиться it-грамотным и невольно познавать тонкости работы с гаджетами. Однако это не только не даст положительного эффекта, но и погубит в ребенке хорошего программиста.

«Обращение с подобными рода девайсами — это не то же самое, что освоение информационных технологий. Потому что они захватывают фокус внимания, а взаимодействие с пользователем там спроектировано и идет по определенному сценарию. Это означает, что, если вы часто даете детям девайсы или часто оставляете их в одиночестве за телевизором, вы будете ограничивать их развитие в области возможности концентрации внимания, развивается риск агрессивного поведения», — объясняет Айрат.

Разрешать гаджеты ребенку можно после трех лет, при этом необходимо обязательно следить за тем, как и насколько долго он их использует. Дошкольникам не рекомендуется «зависать» с девайсами более 30 минут в день. «Наши смартфоны, компьютеры и планшеты — окно в дивный и богатый мир, где есть все: и черное, и белое, и серое, всех оттенков цветов», — напоминает эксперт. Вдобавок к этому не стоит забывать о возможных проблемах со здоровьем и важности спорта в жизни ребенка, подчеркнул Хасьянов.

В будущем все будут программистами

Интерес к высоким технологиям у людей во многом вызван высокими зарплатами. Сегодня, например, зарплаты it-специалистов стартуют от 40 тыс. рублей, а многие из них зарабатывают до 200 тыс. Но даже эти суммы не предел. «Топ зарплат улетает в космос. Например, мобильному разработчику в Казани предлагают 450 тыс. рублей. Раньше зарплаты отличались в зависимости от страны и города, сейчас уже нет. Все сравнялось, в том числе из-за пандемии. Очень многие удаленно работают в Калифорнии, а живут в Казани. Зарплата калифорнийская, а солнце казанское. И цены казанские, что важно», — делится Айрат.

Но все-таки в погоне за будущим богатством и высокой зарплатой лучше не забывать, что именно интересует ребенка и учитывать его интересы и желания. Хороший специалист пусть и даже не в самой высокооплачиваемой it-сфере будет зарабатывать больше, чем посредственные специалисты богатейших направлений информационных технологий, уточнил Хасьянов.

Но для любой it-специальности необходимо знание математики. Как ни крути, но именно эта наука является первым шагом на пути к программированию. Погружать ребенка в it-сферу можно с самого раннего возраста, как только он в состоянии осваивать математику. Изучать ее лучше по таким программам как stem и робототехника. Stem — аббревиатура с английского означающая science, technology, engineering and mathematics — наука, технологии, инженерия и математика. Ее особенностью является то, что все эти науки преподают в совокупности, а не отдельно. Благодаря такому подходу даже маленькие дети могут быстро понять концепцию нуля или отрицательных чисел. Несмотря на то, что без математики никуда, гуманитариям расстраиваться не стоит, воодушевляет Айрат.

«Для того, чтобы работать в it-сфере, сегодня необязательно быть именно прямо математиком-математиком. В информационных технологиях есть очень много профессий, которые требуют определенного математического образования, но зачастую хватает чуть ли не школьных знаний», — объясняет он.

К наиболее гуманитарным направлениям в it-сфере относятся, например, веб-дизайн и тестирование программ. Но даже если ребенок уже достаточно взрослый, знакомить его с информационными технологиями никогда не поздно. В профессии нет никаких возрастных ограничений. Как рассказал Айрат, сейчас стать высокооплачиваемым программистом можно и в 13, и в 60 лет. На it-рынке голод кадров и потребность в специалистах есть всегда. «Работодатель не будет смотреть ни на возраст, ни на гендер», — отмечает Айрат. Так что шансы и у девушек, и у парней равны.

Вузы для ученых, а онлайн-курсы неэффективны

Что касается профессиональной подготовки — для того, чтобы стать айтишником необязательно поступать в вуз, говорит руководитель Школы 21. При нынешнем изобилии курсов и программ подготовок попасть в профессию можно и без корочки. Диплом дает возможность заняться исследовательской деятельностью, созданием новых языков программирования или проработке этической стороны профессии, чтобы полученные it-знания не использовались в нелегальных сферах. В то время как курсы и вневузовское обучение предлагают освоить все необходимые знания, чтобы начать зарабатывать.

Однако онлайн-курсам Айрат рекомендует предпочесть очное обучение. По его мнению, в онлайн-формате недостаточно человеческого контакта, из-за чего людям сложнее концентрироваться, искать мотивацию и не бросать обучение. Поэтому до конца его проходят только 4% учеников. Несмотря на все стереотипы о закрытости и замкнутости программистов, без живого общения и личного контакта изучить основы информационных технологий трудно.

Татарстан создает it-кадры

С целью утолить голод татарстанских компаний и проектов в it-кадрах, в Казани была открыта Школа 21. Случилось это зимой прошлого года. Тогда же Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что открытие Школы 21 имеет большое значение для республики в плане развития сферы цифровизации. «Мы можем обеспечить необходимую инфраструктуру и создать все условия, но без наличия специалистов данная работа может пойти насмарку», — сказал он.

В планах республики развивать подобную инфраструктуру и создать в Казани базовый центр, куда могли бы приезжать желающие получить образование в it-сфере со всего мира. «Мы видим, как много желающих приехать в Казань, чтобы получить эти знания. И мы будем рады, если вы останетесь у нас после завершения обучения», — подчеркнул Минниханов.

Новый поток на «бассейн» Школы 21, своеобразный образовательный интенсив, начнется уже в середине августа. Желающие смогут подать заявку онлайн, для этого необходимо будет пройти тестирование на память и логику, а также записать небольшое видеоинтервью. Финансирование проекта осуществляется на деньги республики и компании «Сбербанк», поэтому обучение для всех желающих полностью бесплатное.