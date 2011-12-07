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7-летнему татарстанцу вручили медаль «Доблесть и отвага»

28 июня 2020 года 7-летний житель города Чистополь Радмир Галимов, играя у себя во дворе, увидел, как незнакомый человек силой уводит девочку. Мальчик знал ее и кинулся спасать от посягательств взрослого.

Вмешательство мальчика оказалось своевременным – злоумышленник отвлекся от своей жертвы, она смогла вырваться. Радмир в это время позвал на выручку взрослых. Незнакомца задержали, дети были вне опасности.

Отважного мальчика за смелость и решительность сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан наградили медалью «Доблесть и отвага» 1 сентября на линейке перед всей школой и вручили подарок – велосипед, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.

КВ
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