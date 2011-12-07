7-летнему татарстанцу вручили медаль «Доблесть и отвага»

Вмешательство мальчика оказалось своевременным – злоумышленник отвлекся от своей жертвы, она смогла вырваться. Радмир в это время позвал на выручку взрослых. Незнакомца задержали, дети были вне опасности.

Отважного мальчика за смелость и решительность сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан наградили медалью «Доблесть и отвага» 1 сентября на линейке перед всей школой и вручили подарок – велосипед, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.