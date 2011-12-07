Финалист WorldSkills Russia 2020: Верьте в себя и никогда не сдавайтесь

- Ксения, что для вас WorldSkills?

- Шанс показать себя и продемонстрировать высокие профессиональные навыки. Также я хочу получить новые знания и полезный опыт.

- Чего ждете от чемпионата?

- Каждый участник мечтает оказаться среди лучших. Ведь цель любого конкурса - это победа. Не только над другими, но и над собой. Нужно включать свои скрытые резервы, работать на пределе возможностей. Конечно, я не думала, что окажусь в тройке лидеров. Но с самого начала стремилась к этому.

- Сложно ли было пробиться в финал?

- В нашей компетенции соревновались представители 33 регионов. В финал прошли 20 человек. Труднее всего было справиться с эмоциональным стрессом. Мы не знали возможностей и уровня подготовки соперников. Очень помогло то, что отбор и тренировки проходили на домашней площадке - в Атнинском районе республики.

- Как готовились к соревнованиям?

- Практические и теоретические занятия проводились ежедневно. Мы развивали свои сильные стороны, восполняли пробелы в знаниях и учились управлять таймингом. Так как из-за коронавируса финал пройдет в дистанционном формате, нам объясняли, как работать с видеокамерой.

- В чем заключаются испытания в рамках вашей компетенции?

- Задания делятся на три модуля: микробиология, ветсанэкспертиза и клиническая диагностика. Вначале мы проведем исследования на лейкоз и бруцеллез (инфекционные заболевания крупного рогатого скота). Затем займемся улучшением работы по изучению проб меда и молока. Также определим качество продуктов и рассмотрим возможность допуска их к продаже. На последнем этапе при помощи искусственного симулятора выполним диагностические манипуляции в ране домашнего животного. Важно все делать быстро и качественно!

- Каковы дальнейшие профессиональные планы?

- Продолжить обучение. Я выпускница Атнинского сельскохозяйственного техникума. Мечтаю поступить в казанскую академию ветеринарной медицины. Стать мастером своего дела.

- Что для вас важнее на данный момент: семья или карьера?

- Конечно, карьера. Семью создавать мне еще рано. В любом случае хотелось бы сначала добиться чего-то в жизни.

- Поддерживают ли вас близкие?

- Они не совсем понимают смысла этого чемпионата. Удивляются, почему я посвятила лето не прогулкам на свежем воздухе, а учебе.

- Какой совет вы дали бы будущим участникам WorldSkills?

- Делайте то, что любите. И любите то, что делаете. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Помните: все в ваших руках.

- Есть ли у вас хобби?

- Люблю читать и играть в компьютерные игры. Много времени отдаю занятиям спортом. Но главная моя слабость - любовь к лошадям. Давно занимаюсь верховой ездой. К сожалению, из-за тренировок была вынуждена немного забросить свое хобби. Надеюсь, в ближайшем будущем появится больше времени на себя. Кто знает, может, мое призвание - именно лошади.

Кстати

В финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2020» сборная Республики Татарстан примет участие по 158 компетенциям. Финал пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате.