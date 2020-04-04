ГИБДД: Владельцы «мощных» самокатов могут быть оштрафованы

Владельцы электросамокатов с мощностью двигателя от 0,25 кВт могут быть оштрафованы за нарушение ПДД. Об этом сообщили в ГИБДД, передает РЕН ТВ.

В ведомстве пояснили, что пешеходом является гражданин, передвигающийся на скутере без привода или с маломощным приводом — до 0,25 кВт. Владельцам таких транспортных средств нужно передвигаться по тротуарам.

А водителем «мопеда» считается владелец гироскутера с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт. Владельцам данной категории транспорта необходимо иметь права категории «М» и передвигаться только по проезжей части.

Для управления скоростным скутером с двигателем мощнее 4 кВт нужно иметь права категории «А».

Владельцам последних транспортных средств инспекторы ГИБДД могут выписать штраф за отсутствие прав и нарушение ПДД.

Минтранс РФ уже готовит необходимые поправки в ПДД для точного определения видов скутеров и правонарушений.

«Должна быть тормозная система, звуковой сигнал, должен использоваться фонарь белого цвета спереди, световозвращатели», — отметил замдиректора департаменты госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Владимира Луговенко.