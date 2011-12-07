Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На улице Гаврилова вдоль Казанки жилой застройки не будет

Инвесторы-застройщики путем долгих переговоров с городской властью согласились на земли вокруг речного порта, где они будут возводить жилые комплексы.

На улице Гаврилова вдоль Казанки жилой застройки не будет. Мэр Казани в ходе пресс-тура сделал важное заявление. На улице Гаврилова вдоль реки Казанка жилая застройка не будет. На 74 гектарах расположится особо охраняемая природная территория, на 6 гектарах построят республиканский многофункциональный детский медицинский центр для жителей Заречья. Инвесторы-застройщики путем долгих переговоров с городской властью согласились на земли вокруг речного порта, где они будут возводить жилые комплексы.

КВ
Лента новостей