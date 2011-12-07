На улице Гаврилова вдоль Казанки жилой застройки не будет. Мэр Казани в ходе пресс-тура сделал важное заявление. На улице Гаврилова вдоль реки Казанка жилая застройка не будет. На 74 гектарах расположится особо охраняемая природная территория, на 6 гектарах построят республиканский многофункциональный детский медицинский центр для жителей Заречья. Инвесторы-застройщики путем долгих переговоров с городской властью согласились на земли вокруг речного порта, где они будут возводить жилые комплексы.