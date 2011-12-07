Напавшего на пенсионерку казанца и укравшего у нее сумку с продуктами будут судить. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в Казани задержали преступника, который накинулся на бабушку у подъезда и украл у нее кошелек и сумку с продуктами. Нападение на 80-летнюю женщину произошло в начале апреля во дворе одного из домов по улице Файзи. Позже она умерла. О смерти пенсионерки сообщила ее внучка.

Сейчас в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия он был помещен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.