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Напавшего на пенсионерку казанца и укравшего у нее сумку с продуктами будут судить

Преступление произошло в начале апреля этого года.

Напавшего на пенсионерку казанца и укравшего у нее сумку с продуктами будут судить. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в Казани задержали преступника, который накинулся на бабушку у подъезда и украл у нее кошелек и сумку с продуктами. Нападение на 80-летнюю женщину произошло в начале апреля во дворе одного из домов по улице Файзи. Позже она умерла.  О смерти пенсионерки сообщила ее внучка.

Сейчас в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия он был помещен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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