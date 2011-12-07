Первая сельхозярмарка садоводов в Казани откроется 5 сентября

В предстоящую субботу, 5 сентября, в Агропромпарке «Казань» пройдет первая в новом сезоне ярмарка, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, приуроченную ко Дню садовода. Жители Казани смогут не только купить сельхозяйственную продукцию, выращенную садоводами, но попутно принять участие в различных конкурсах, а также в мастер-классах.

Садоводческие товарищества республики привезут на ярмарку свой урожай местных фруктов и овощей, а также саженцы плодово-ягодных деревьев. В ярмарке примут участие и районные отделения Татпотребсоюза.

Как подчеркивают в Минсельхозпроде РТ, цель таких ярмарок – способствовать развитие садоводства и огородничества на территории республики.