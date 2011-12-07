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Приставы изъяли авто у казанца, который задолжал по алиментам полмиллиона рублей

В случае неуплаты алиментов, иномарка подлежит принудительной реализации в счет погашения долга.

Судебные приставы изъяли авто у казанца, который задолжал по алиментам на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ. 

42-летний житель Казани не выплачивал определенные судом денежные средства на содержание 11-летней дочери. В то время, как мужчина игнорировал свои обязательства, долг его стремительно рос. Всего отец задолжал более 500 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности и наказали в виде 50 часов обязательных исправительных работ, от отбытия которых он также уклонялся.

Так, разыскав автомобиль должника в одном из дворов Авиастроительного района, «Renault» изъяли и поместили на специальную стоянку. В случае неуплаты алиментов иномарка подлежит принудительной реализации в счет погашения долга.

КВ
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