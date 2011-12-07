Приставы РТ погасили долг фирмы по зарплате деньгами с ее счетов

Главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова сообщила о погашении долга фирмы судебными приставами в Нижнекамском районе РТ.

Как пишет ИА «Татар-информ», с 2020 года приставы взыскали с ООО «Трансмехстрой» более 15,8 миллиона рублей долгов по зарплате. Соответствующие документы поступали в отделение неоднократно. Поэтому долг по заработной плате перечислили почти 600 сотрудникам фирмы деньгами с ее счетов.