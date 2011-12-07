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Роспотребнадзор РТ: Больницы, бывшие COVID-госпиталями, безопасны

Помещения проходят полную дезобработку.

Больницы, в которых были размещены временные COVID-госпитали, являются абсолютно безопасными после дезобработки. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Хочу обратиться к нашим жителям — совершенного никакого риска, никакой угрозы нет. Госпитали полностью освобождаются, полностью чистятся, моются, обрабатываются и готовы к приему наших граждан на плановую помощь», — сказала Авдонина.

Все медицинские организации, в которых размещались госпитали, получили предписания о проведении необходимого комплекса мероприятий. После дезинфекции Роспотребнадзор РТ поводит контроль качества. 

КВ
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