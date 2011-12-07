Татарстанцев приглашают на ярмарку, приуроченную ко Дню садовода

5 сентября в Казани при поддержке Минсельхозпрода РТ в Агропромышленном парке «Казань» пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню садовода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Фрукты, овощи, саженцы плодово-ягодных деревьев и другую продукцию привезут садоводческие некоммерческие товарищества Казани, Набережных Челнов, а также Альметьевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского районов. Ярмарку поддержат также районные отделения Татпотребсоюза» — сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что всего в Татарстане зарегистрировано свыше 900 садоводческих некоммерческих товариществ. Более 1 миллиона граждан используют 376 тысяч садовых участков общей площадью 20 тысяч гектаров.

С 2017 года на решение проблем садоводов власти республики оказывают активную поддержку и выделяют более 500 млн. рублей, что за три года в сумме составило 1 млрд 650 млн рублей. На эти средства на территории РТ установили 151 водонапорную башню, отремонтировали 83 скважины, проложили 26 км водопровода, привели в нормативное состояние 359 площадок для сбора и вывоза ТБО.

Кроме того, отремонтировано 92 км подъездных дорог, налажена работа 116 км линий электропередач и 118 комплектных трансформаторных подстанций.











