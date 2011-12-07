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В Челнах сотрудникам МУП «Электротранспорт» выплатили 4 млн долгов по зарплате

Директор предприятия не выплачивал полную зарплату своим работникам с апреля по июнь.

В Набережных Челнах МУП «Электротранспорт» выплатил своим сотрудникам 4 млн долгов по зарплатам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, директор предприятия не выплачивал своим сотрудникам зарплату с апреля по июнь 2020 года, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

В процессе расследования дела директор предприятия полностью выплатил задержанную зарплату 43 сотрудникам и попросил прекратить дело, заявив, что раскаялся.

СК удовлетворил ходатайство директора предприятия.  

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