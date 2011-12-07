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В Международной школе Казани открыли новый корпус

Международная школа Казани начала свою деятельность в 2014 году и осуществляет подготовку учеников 1-9 классов по международным образовательным программам.

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетили Международную школу в Казани, где осмотрели новый корпус учебного заведения, сообщает пресс-служба главы республики. 

Новый дополнительный корпус, открывшийся в школе, позволит теперь наряду с учебными занятиями организовать в образовательном учреждении творческие мастерские, научные лаборатории, теперь здесь появится своя видео- и звукозаписывающая студия, а кроме того — бассейн и тренажерный зал. 

Международная школа Казани начала свою деятельность в 2014 году и осуществляет подготовку учеников 1-9 классов по международным образовательным программам.

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