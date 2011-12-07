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В Татарстане установили наибольший иммунитет к коронавирусу

Республика является одной из восьми регионов РФ, где коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 20%.

В восьми регионах России, включая Татарстан, коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 20%. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как заявил официальный представитель Кремля, было проведено исследование, которое показало, что уровень популяционного иммунитета в 11 из 26 регионов составил более 20%. Назвал Песков при этом только восемь – Калининград, Санкт-Петербург, Амурская область, Татарстан, Мурманская, Астраханская и Тюменская области и Москва.

 

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