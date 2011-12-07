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В Татарстане зафиксировали новый случай смерти от коронавируса

79-летняя пациентка скончалась в Казани.

В Татарстане зафиксирован новый случай смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Сегодня зарегистрирован 62-й случай смерти от коронавирусной инфекции в республике», — сказано в сообщении.

79-летняя жительница Казани была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы состояние пациентки ухудшалось и она скончалась. Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, в Татарстан за сутки зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Всего в республике COVID-19 был диагностирован у 6563 человек.

КВ
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