В Татарстане зафиксировали новый случай смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксирован новый случай смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Сегодня зарегистрирован 62-й случай смерти от коронавирусной инфекции в республике», — сказано в сообщении.

79-летняя жительница Казани была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы состояние пациентки ухудшалось и она скончалась. Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, в Татарстан за сутки зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Всего в республике COVID-19 был диагностирован у 6563 человек.