Юных татарстанцев приглашают участвовать в конкурсе рисунков «Крылья ангела» ко Дню матери

Юных татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Крылья ангела» ко Дню матери, сообщают организаторы.

«Цель акции — привлечь внимание общества к вопросам материнства и детства, повысить общественный статус многодетных семей и утвердить формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир», — уточняется в сообщении.

Детям по всей стране предлагают нарисовать своего ангела-хранителя. Для участия необходимо нарисовать рисунок, на котором изображен ангел, сфотографировать свою работу, выложить фото в социальные сети с хештегом #КрыльяАнгела2020 и заполнить заявку на сайте многодетные-семьи.рф, прикрепив ссылку на пост. Работы принимаются до 1 октября.