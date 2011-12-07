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Завтра в Национальном музее РТ и Музее-мемориале ВОВ состоится «Диктант Победы»

Проводиться всероссийский исторический диктант будет на тему событий Великой Отечественной войны.

Завтра, 3 сентября, в 14:00 по московскому времени во всей России состоится «Диктант Победы». В Татарстане акцию проведут в Национальном музее и Музее-мемориале ВОВ.

Проводиться всероссийский исторический диктант будет с целью повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Информация о том, как принять участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой отечественной войны, представлена на сайте диктантпобеды.рф. Для участия в акции «Диктант Победы» на площадках Национального музея РТ можно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф.

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